POL-E: Essen/Dortmund/Düsseldorf/Gelsenkirchen: Unbekannter kauft mit erschlichenen Kontodaten in großem Stil ein - Fotofahndung

Essen/Dortmund/Düsseldorf/Gelsenkirchen: Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der zwischen dem 16. und 19. Februar vergangenen Jahres durch Computerbetrug einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursacht hat.

Der Unbekannte gab sich offenbar als Bankmitarbeiter aus und brachte mehrere Personen dazu, ihm unter anderem ihre Onlinebanking-Zugangsdaten preiszugeben. Mit diesen Daten fertigte er eine digitale Version ihrer Geldkarten an und kaufte an verschiedenen Örtlichkeiten in Essen, Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen ein.

Der Unbekannte konnte an mehreren Tankstellen gefilmt werden. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/185476

Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

