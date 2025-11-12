PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 67-Jährige stürzt nach Vollbremsung im Linienbus und stirbt einige Wochen später - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Die Polizei Essen sucht nach Zeugen für einen Verkehrsunfall am 11. Oktober dieses Jahres in der Buslinie 142 an der Haltestelle Stiftplatz. Eine 67-jährige Essenerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie starb am 4. November.

Offenbar war die 67-Jährige am 11. Oktober gegen 14:30 Uhr in der Buslinie 142 (aus Richtung Rüttenscheid kommend) unterwegs. In Höhe der Haltestelle Stiftplatz soll der Busfahrer stark gebremst haben. Die 67-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie schleppte sich zunächst nach Hause, ohne Polizei und einen Rettungswagen zu verständigen. Im Nachgang begab sich die 67-Jährige in medizinische Behandlung, starb aber am 4. November. Nach einer bereits erfolgten Obduktion steht fest, dass der Tod der Frau in kausalem Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, deshalb wird sie als Verkehrstote gezählt.

Die Polizei Essen sucht nun Zeugen, die den Unfall am 11. Oktober im Bus bemerkt haben. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

