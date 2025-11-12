Polizei Essen

POL-E: Essen: 92-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Seit heute Morgen (12. November) wird die 92-jährige Inge S. vermisst. Gegen 9:00 Uhr verließ die ältere Dame das evangelische Seniorenzentrum an der Onckenstraße in Essen-Frohnhausen und kehrte bis jetzt nicht zurück.

Die Vermisste leidet an einer ausgeprägten Demenz und ist weder örtlich noch zeitlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist es möglich, dass die Dame mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/186086

Die Seniorin ist ca. 160 cm groß und hat rötlich-graues Haar. Sie trägt heute einen rosa Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Inge S. geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell