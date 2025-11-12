POL-E: Essen: 92-jährige Seniorin vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Fotofahndung
Essen (ots)
45144 E.-Frohnhausen: Seit heute Morgen (12. November) wird die 92-jährige Inge S. vermisst. Gegen 9:00 Uhr verließ die ältere Dame das evangelische Seniorenzentrum an der Onckenstraße in Essen-Frohnhausen und kehrte bis jetzt nicht zurück.
Die Vermisste leidet an einer ausgeprägten Demenz und ist weder örtlich noch zeitlich orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.
Nach aktuellen Erkenntnissen ist es möglich, dass die Dame mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.
Ein Foto der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/186086
Die Seniorin ist ca. 160 cm groß und hat rötlich-graues Haar. Sie trägt heute einen rosa Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche bei sich.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Inge S. geben kann, wird gebeten, sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei zu wenden. /hey
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell