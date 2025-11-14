Polizei Essen

POL-E: Essen: Maskierter Mann überfällt Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Bochold:

Am Donnerstagabend (13. November) überfiel ein maskierter Mann ein Lebensmittelgeschäft in am Wolfsbankring. Unter Vorhalten eines Messers forderte der Unbekannte Bargeld aus der Kasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr betrat der Maskierte den Laden und ging direkt zum Kassenbereich. Dort forderte er unter Vorhalt eines Messers sämtliches Bargeld aus der Kasse. Die Kassiererin überreichte dem Unbekannten einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließ er sofort das Lebensmittelgeschäft und flüchtete fußläufig mit der Beute in Richtung Otto-Brenner-Straße.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes verfolgte den Räuber bis in den Bereich der Preisstraße und konfrontierte ihn. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den 47-jährigen Essener, der beim Zurückweichen umknickte und sich verletzte. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 47-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt. Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein, die bisher erfolglos blieb.

Mehrere Zeugen beobachteten den unbekannten Mann während seiner Flucht und beschrieben ihn als etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit Glatze, kurzem Bart und schwarzer Kleidung. Der 47-Jährige gab an, ein bislang unbekannter Zeuge habe gesehen, wie der Tatverdächtige in ein unbekanntes Fahrzeug stieg und davonfuhr.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nun insbesondere den bislang unbekannten Zeugen, der Angaben zu dem Fluchtfahrzeug machen kann. Auch weitere Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters werden erbeten. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell