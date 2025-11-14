PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Pkw kollidiert mit Motorrad - 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Am Donnerstagmorgen (13. November) kam es auf der Langenberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einem Leichtkraftrad. Dabei wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.

Gegen 07:30 Uhr fuhr die 43-jährige Essenerin mit ihrem VW aus einer Parkbucht auf die Langenberger Straße ein, um in Richtung Steele zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Essener auf einer Honda CB125R über die Langenberger Straße in Richtung Kupferdreh. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 17-Jährige stürzte zu Boden. Hierdurch erlitt der Jugendliche lebensgefährliche Verletzungen und musste nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die VW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte Spuren am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Langenberger Straße. /ruh

