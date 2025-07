LPI-EF: Bus zum Bremsen gezwungen, Mitfahrer aussteigen lassen und einfach davon gefahren - Ergebnis: Sieben leicht verletzte Personen

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag die Sanitäranlagen eines Campingplatzes in Weißensee im Landkreis Sömmerda beschädigt. Mit schwarzer Farbe besprühte er mehrere Fliesen und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 200 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter entdeckte die Schmierereien am Vormittag und erstattete Anzeige wegen ...

