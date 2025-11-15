PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Schleusingen (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 15.11.2025 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich eines durch eine Privatperson des rechten Spektrums angemeldeten Aufzuges mit anschließender Kundgebung und zwei angemeldeter Gegenaktionen, der Evangelischen Kirchengemeinde Schleusingen und der "Linksjugend Hildburghausen", durch. Um 17:30 Uhr begann die jährliche wiederkehrende Versammlung der rechten Szene am Schleusinger Bahnhof und endete nach ca. 1,5 Stunden mit 75 Teilnehmern ohne Vorkommnisse am Schmuckplatz. Die Kirche rief für 16:30 Uhr zum Friedensgebet mit Konzert und anschließendem Protest vor der Kirche auf. Diesem Aufruf folgten 85 Bürgerinnen und Bürger. Gegen 18:15 Uhr beendete die Evangelische Kirchengemeinde ihre Aktionen. Dem Aufruf der "Linksjugend Hildburghausen" folgten zunächst 38 Personen, denen sich weitere 35 Teilnehmer der Evangelischen Kirchengemeinde anschlossen. Diese versammelten sich im Bereich des Schmuckplatzes und brachten ihren Protest mit Bannern, Fahnen und Worten zum Ausdruck. Sie beendeten gegen 19:00 Uhr ihre Aktion ohne Vorkommnisse. Während des Aufzuges des rechten Spektrums kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen in Schleusingen. Ausschließlich Thüringer Einsatzkräfte sicherten den Einsatz ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

