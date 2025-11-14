LPI-SHL: Aufgefahren

Schmalkalden (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 30-jährigen Autofahrer in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war er mit einem Wert von 1,32 Promille deutlich alkoholisiert und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, reagierte ein Drogenvortest positiv. Der Mann erhielt mehrere Anzeigen und musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. ...

