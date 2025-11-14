LPI-SHL: Aufgefahren
Meiningen (ots)
Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr am späten Donnerstagnachmittag die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung Walldorf. Im Bereich der Einmündung zur Straße Landsbergblick musste sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 69-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der Hyundai musste abgeschleppt werden und die beiden Autofahrerinnen verletzte sich leicht.
