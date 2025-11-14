LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Schnett (ots) - Ein unbekannter Autofahrer befuhr in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen den Ahornweg in Schnett und wollte den Spuren nach nach rechts in den Kastanienweg abbiegen. Dabei geriet er auf den rechten Fahrbahnrand und beschädigte den dortigen Pfosten eines Verkehrszeichens. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben ...

