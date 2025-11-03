PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte kleben Sticker mit teils ausländerfeindlichen Parolen - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) - Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Freitag (31.10.2025) im Kirschenweg in Achtum sowie entlang der Goslarschen Landstraße bis zum Kreuzungsbereich an der Senator-Braun-Allee in Hildesheim zahlreiche Aufkleber mit zum Teil ausländerfeindlichem Inhalt an verschiedenen Objekten angebracht. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Hildesheim ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und sucht mögliche Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sind die zur Rede stehenden Sticker in der Zeit vom 30.10.2025, 18:00 Uhr, bis zum 31.10.2025, 06:00 Uhr, aufgeklebt worden. Betroffen waren von der Aktion unter anderem Verkehrszeichen, Baumaschinen, Warntafeln und Ampelmasten. Die Besatzung eines Streifenwagens hat die Aufkleber am Freitag so weit möglich entfernt bzw. unleserlich gemacht.

Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

