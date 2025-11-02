Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl im Supermarkt in Elze - Polizei warnt vor Taschendieben

Hildesheim (ots)

Elze (fre) Einer 51-jährigen Frau wird am 01.11.2025 gegen 15:00 Uhr während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Sehlder Straße in Elze das Portemonnaie sowie ihr Mobiltelefon entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen lässt die Geschädigte ihre Handtasche im Einkaufswagen zurück. In einem unbeobachteten Moment entnimmt ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse und das Mobiltelefon aus der verschlossenen Tasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Handlungen im Bereich des Marktes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05068/9338 0 zu melden.

Präventionstipps der Polizei gegen Taschendiebstahl

- Wertgegenstände immer verschlossen und körpernah tragen - Taschen nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lassen - Geldbörsen nicht sichtbar lagern

Weitere Hinweise zum Schutz vor Taschendieben finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

