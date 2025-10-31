Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in Elze

Hildesheim (ots)

(sud) In dem Zeitraum von Donnerstag (30.10.2025), gegen 00:00 Uhr, bis Freitag (31.10.2025), gegen 10:00 Uhr, ist es im Kiefernweg in 31008 Elze zu einem Einbruchsversuch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchwühlte die darin befindlichen Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Wohnhaus entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).

