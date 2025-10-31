Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrolle des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes

Hildesheim (ots)

Hildesheim, BAB 7 (fau) Im Fokus der Autobahnpolizei stand am heutigen 31.10.2025, dem Reformationstag, die Einhaltung des Feiertagsfahrverbotes, welches in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben ist. Schnell mussten die Beamten/innen der Autobahnpolizei feststellen, dass so einiges auf der Autobahn los ist. Durch die Beamten/innen konnten, neben dem Alltagsgeschäft (Unfälle, Gefahrenstellen, etc.) bis zum frühen Nachmittag 7 LKW angehalten und kontrolliert werden. Das Ergebnis: 6 LKW mussten stehen bleiben, neben dem Verstoß gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot konnten die geschulten Beamten/innen Verstöße gegen die Ladungssicherung und die Verkehrssicherheit (Mängel an den Reifen) feststellen. In allen genannten Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und teilweise Sicherheitsleistungen erhoben. Trotz der hohen Quote an Verstößen berichteten die Beamten/inne von einem konstruktiven und freundlichen Austausch mit den Kraftfahrern. Die Beamten/innen der Autobahnpolizei Hildesheim werden auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen an Sonn- und Feiertagen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell