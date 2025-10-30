Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Geschädigte nach versuchtem Taschendiebstahl

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine ältere und bislang unbekannte Frau soll am Mittwochvormittag (29.10.2025) gegen 10:30 Uhr in einem Geschäft in der Bernwardstraße beinahe Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei Täterinnen an der Tasche der Seniorin zu schaffen gemacht und hierbei schon den Reißverschluss derselbigen geöffnet haben. Die Dame habe dies offenbar bemerkt und angefangen, um Hilfe zu schreien. Hierauf seien Mitarbeiterinnen aufmerksam geworden und die mutmaßlichen Diebinnen hätten die Flucht ergriffen. Eine Angestellte folgte ihnen und alarmierte die Polizei. Kurz darauf konnte eine 30-jährige Tatverdächtige aus dem Bereich Duisburg von einer Streifenbesatzung im Einmündungsbereich Marie-Wagenknecht-Straße / Kaiserstraße gestellt werden. Der zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht.

Nach der Feststellung ihrer Personalien wurde die 30-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie und ihre unbekannte Komplizin wird wegen versuchten Taschendiebstahls ermittelt.

Die geschädigte Seniorin hatte sich zwischenzeitlich entfernt, ohne dass Sie von der Polizei befragt werden konnte. Die Dame wird daher gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 auf der Wache in der Schützenwiese zu melden.

