Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 29.10.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr, kam es auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Nordwall 2 in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Audi Q3 des Geschädigten zusammen. An dem Audi Q3 entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

