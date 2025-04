Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug kollidiert mit Einkaufswagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Marl - Essen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (8. April) prallte eine S-Bahn in der Nähe des Haltepunkts Marl-Hamm mit einem auf der Strecke abgestellten Einkaufswagen zusammen. Das Triebfahrzeug wurde dadurch nach bisherigen Ermittlungen nicht beschädigt.

Gegen 10:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen über einen Einkaufswagen auf der Fahrstrecke zwischen Halter am See und Wuppertal Hauptbahnhof informiert. Der Triebfahrzeugführer teilte den Beamten mit, dass er auf der Höhe des Haltepunktes Marl-Hamm an der linken Flanke des Triebfahrzeugs ein lautes Knallgeräusch wahrnahm. Infolgedessen leitete er bei einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h umgehend eine Schnellbremsung ein. Da der 54-Jährige keinerlei Beschädigungen an der S-Bahn feststellen konnte, setzte er anschließend seine Fahrt mit einer Verspätung von 38 Minuten in Richtung Essen Hauptbahnhof fort. Der Einkaufswagen war bereits durch die Kollision aus dem Gleisbereich befördert worden. Verdächtige Personen konnte der Bahnmitarbeiter vor Ort nicht feststellen. Durch den Zusammenstoß und die eingeleitete Schnellbremsung wurden zudem keine Reisenden verletzt.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte der Triebfahrzeugführer seinen Dienst fort.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben, die sich am gestrigen Morgen auf Höhe des Haltepunktes Marl-Hamm an der Bahnstrecke aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell