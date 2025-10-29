PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der B494 bei Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstag, dem 28.10.2025, kam es auf dem Kennedydamm (B494) in Höhe der Autobahnmeisterei gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem sieben Autos beteiligt waren. Fünf Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sei ein 40-Jähriger mit seinem VW auf dem Geradeausfahrstreifen der B494 in Richtung Harsum unterwegs gewesen, als ihm auf dem daneben befindlichen Rechtsabbieger zur A7 ein VW Touran aufgefallen sei, dessen bislang unbekannter Fahrer bzw. Fahrerin links geblinkt habe. Der 40-Jährige habe das Fahrzeug daraufhin vor sich einscheren lassen. Unmittelbar darauf sei der Touran vor der dortigen und für den Geradeausverkehr grünanzeigenden Ampel bis zum Stillstand abgebremst worden. Der linke Fahrtrichtungsanzeiger sei dabei weiterhin eingeschaltet geblieben. Die Fahrzeuge auf der links daneben befindlichen Abbiegespur zur A7 in Richtung Kassel hätten in diesem Moment verkehrsbedingt warten müssen.

Dem 40-Jährigen sei es mittels Vollbremsung gelungen, einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch eine hinter ihm befindliche VW-Fahrerin schaffte es, noch rechtzeitig anzuhalten. Vier weiteren wiederum dahinter befindlichen Autofahrern gelang dies jedoch nicht mehr. Sie kollidierten mit den jeweils vor ihnen fahrenden Pkw.

Indes fuhr der Fahrer bzw. die Fahrerin des Tourans geradeaus in Richtung Harsum weiter. Das Kennzeichen des VW liegt der Polizei vor. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

Die Unfallaufnahme war gegen 14:00 Uhr beendet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

