Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrt unter Cannabiseinfluss - Wohnmobilfahrer in Bodenburg kontrolliert

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ein Wohnmobil in der Lamspringer Straße im Ortsteil Bodenburg.

Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Rauschmittel. Ein durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC), ein psychoaktiven Wirkstoff von Cannabis. Der Mann gab den vorherigen Konsum zu; zudem führte er im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Cannabiseinfluss ein. Zum gerichtsverwertbaren Nachweis wurde dem Fahrer in einer Bad Salzdetfurther Klinik eine Blutprobe entnommen.

Da der 28-Jährige keinen festen Wohnsitz im Inland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

