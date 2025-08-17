Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gasgeruch in der Linderhauser Straße

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Samstagabend um 20:53 Uhr in die Linderhauser Straße zu einem Gasgeruch alarmiert.

Vor Ort konnte ein Geruch festgestellt werden, der allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Die Messungen der Feuerwehr ergaben keine erhöhten Konzentrationen von brennbarem Gas. Auch der hinzugezogene Energieversorger konnte mit seinen Messgeräten keine Gefahr feststellen. Die Feuerwehr musste daher bei diesem Einsatz nicht weiter tätig werden.

Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 21:40 Uhr. Eingesetzt waren Kräfte vom Löschzug Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Insgesamt waren etwa 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell