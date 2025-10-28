Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Personenkontrollen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 27.10.2025, führten Beamte der Verfügungseinheit in den Vormittagsstunden Kontrollen in der Parkanlage Marienfriedhof in Hildesheim durch.

In der Kontrollzeit kam den Beamten ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, den sie kontrollierten, da den Polizisten bekannt war, dass gegen ihn ein Auftenthaltsverbot besteht. Nach der Kontrolle verließ der 27-Jährige den Bereich.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

