PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (hue) - Am Montag, den 27.10.2025, kam es im Tulpenweg in Holle zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl.

Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit des Geschädigten aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten zwei hochwertige Jacken. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Tulpenwegs oder der angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:35

    POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Sarstedt - Zwei Beschuldigte nach Verdacht auf bandenmäßigen Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT - (jpm) Bereits in der vergangenen Woche ordnete das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim Untersuchungshaft gegen zwei 24 und 25 Jahre alte mutmaßliche Ladendiebe an, die aus dem europäischen Ausland kommen und keine Meldeadresse in der Bundesrepublik haben. Den ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:15

    POL-HI: Verkehrsunfälle auf der BAB 39 fordern vier Verletzte

    Hildesheim (ots) - BAB 39 / Holle / Baddeckenstedt - (gle) - Am Sonntag, den 26.10.2025, kam es auf der BAB 39 Richtung Kassel, zwischen der Autobahnanschlussstelle Baddeckenstedt und dem Autobahndreieck Salzgitter zu mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 16:35 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW, Mercedes, E-Klasse, das Autobahndreieck Salzgitter über die Rampe von der BAB 39 in Richtung der BAB 7 (Kassel). Der Bad ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 22:29

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Thornburyplatz

    Hildesheim (ots) - Bockenem: Am 25.10.25 hat die spätere Geschädigte zwischen 14 und 20 Uhr ihren Pkw, einen schwarzen Opel Adam, ordnungsgemäß in einer Parkbucht des gemeinsamen Kundenparkplatzes der Rossmann-/ Nettofiliale am Thornburyplatz in Bockenem abgestellt. Als sie zur besagten Zeit zu ihrem Pkw zurückkehrt, befindet sich ein Lackschaden im Bereich des hinteren linken Stoßfängers. Einen Hinweis auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren