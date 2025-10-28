Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tageswohnungseinbruch in Holle

Hildesheim (ots)

Holle (hue) - Am Montag, den 27.10.2025, kam es im Tulpenweg in Holle zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl.

Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit des Geschädigten aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten zwei hochwertige Jacken. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Tulpenwegs oder der angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

