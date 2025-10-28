PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B6 in Astenbeck

Hildesheim (ots)

HOLLE / ASTENBECK (lud)

Am späten Nachmittag des 28. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 16:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe der Ortschaft Astenbeck in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit.

Innerhalb von etwa einer Stunde wurden insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 69 km/h bei erlaubten 50 km/h. Darüber hinaus wurden Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

