Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei führt Kontrollen an "gefährlichem Ort" durch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Gestern führte die Polizei erneut gezielte Kontrollen an einem als "gefährlich" eingestuften Ort durch. Dabei kam es zu zwei nennenswerten Vorfällen.

Ein 31-jähriger Mann aus Hildesheim wurde von den Einsatzkräften gegen 15:00 Uhr am Marienfriedhof überprüft. Er verhielt sich ruhig und kooperativ. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fand die Polizei eine Plastikampulle mit mutmaßlichem Kokain darin auf. Die Substanz wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

Ein weiterer Mann wurde von den Beamten gegen 17:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz kontrolliert und gezielt nach gefährlichen Gegenständen befragt. Daraufhin zog er ein Einhandmesser aus seiner Hosentasche. Die Polizei nahm dem 46-jährigen Mann das Messer umgehend ab und beschlagnahmte es. In diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da gemäß des Waffengesetztes ein Mitführverbot für derartige Messer besteht.

Diese Maßnahmen sind Teil der polizeilichen Strategie zur Erhöhung der Sicherheit rund um den Hildesheimer Hauptbahnhof.

