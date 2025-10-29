PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei führt Kontrollen an "gefährlichem Ort" durch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Gestern führte die Polizei erneut gezielte Kontrollen an einem als "gefährlich" eingestuften Ort durch. Dabei kam es zu zwei nennenswerten Vorfällen.

Ein 31-jähriger Mann aus Hildesheim wurde von den Einsatzkräften gegen 15:00 Uhr am Marienfriedhof überprüft. Er verhielt sich ruhig und kooperativ. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fand die Polizei eine Plastikampulle mit mutmaßlichem Kokain darin auf. Die Substanz wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

Ein weiterer Mann wurde von den Beamten gegen 17:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz kontrolliert und gezielt nach gefährlichen Gegenständen befragt. Daraufhin zog er ein Einhandmesser aus seiner Hosentasche. Die Polizei nahm dem 46-jährigen Mann das Messer umgehend ab und beschlagnahmte es. In diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da gemäß des Waffengesetztes ein Mitführverbot für derartige Messer besteht.

Diese Maßnahmen sind Teil der polizeilichen Strategie zur Erhöhung der Sicherheit rund um den Hildesheimer Hauptbahnhof.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 05:35

    POL-HI: Zwischenbilanz der aktuellen Verkehrssicherheitswoche Polizei Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (müm) - Wie bereits berichtet, führt das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) vom 27.10.2025 bis 02.11.2025 eine Verkehrssicherheitswoche durch. Bereits nach den ersten beiden Tagen der Verkehrssicherheitswoche konnten etwa fünfzig Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Am Montag, den 27.10.2025, stand vor allem die ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 00:44

    POL-HI: Fahrt unter Cannabiseinfluss - Wohnmobilfahrer in Bodenburg kontrolliert

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ein Wohnmobil in der Lamspringer Straße im Ortsteil Bodenburg. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Rauschmittel. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 18:45

    POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B6 in Astenbeck

    Hildesheim (ots) - HOLLE / ASTENBECK (lud) Am späten Nachmittag des 28. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 16:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe der Ortschaft Astenbeck in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb von etwa einer Stunde wurden insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren