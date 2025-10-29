Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwischenbilanz der aktuellen Verkehrssicherheitswoche Polizei Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (müm) - Wie bereits berichtet, führt das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) vom 27.10.2025 bis 02.11.2025 eine Verkehrssicherheitswoche durch.

Bereits nach den ersten beiden Tagen der Verkehrssicherheitswoche konnten etwa fünfzig Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Am Montag, den 27.10.2025, stand vor allem die Schulwegüberwachung an den örtlichen Schulen im Vordergrund. Hier wurde durch die Alfelder Polizei, nach Ende der diesjährigen Herbstferien, für einen sicheren Schulbeginn der Schüler- und Schülerinnen gesorgt. Ebenso wurden im Rahmen dessen viele Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen geführt, um diese zu sensibilisieren. Des Weiteren führten die polizeilichen Einsatzkräfte am Montag von 18:00-00:00 Uhr mehrere Fahrzeugkontrollen bei einer stationären Verkehrskontrolle durch. Diese fand an der Bundesstraße im Ortsteil Godenau statt. Insgesamt wurden 44 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer festgestellt. Dieser fuhr trotz einem Wert von 1,19 Promille sein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am 28.10.2025 konnten insgesamt 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Neben Feststellungen zu nichtangepasster Geschwindigkeit, konnten auch Verkehrsteilnehmende festgestellt werden, welche Mobiltelefone während der Fahrt nutzten. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Eine Abschlussmeldung folgt am Ende der Verkehrssicherheitswoche.

