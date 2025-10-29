PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwischenbilanz der aktuellen Verkehrssicherheitswoche Polizei Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (müm) - Wie bereits berichtet, führt das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) vom 27.10.2025 bis 02.11.2025 eine Verkehrssicherheitswoche durch.

Bereits nach den ersten beiden Tagen der Verkehrssicherheitswoche konnten etwa fünfzig Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Am Montag, den 27.10.2025, stand vor allem die Schulwegüberwachung an den örtlichen Schulen im Vordergrund. Hier wurde durch die Alfelder Polizei, nach Ende der diesjährigen Herbstferien, für einen sicheren Schulbeginn der Schüler- und Schülerinnen gesorgt. Ebenso wurden im Rahmen dessen viele Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen geführt, um diese zu sensibilisieren. Des Weiteren führten die polizeilichen Einsatzkräfte am Montag von 18:00-00:00 Uhr mehrere Fahrzeugkontrollen bei einer stationären Verkehrskontrolle durch. Diese fand an der Bundesstraße im Ortsteil Godenau statt. Insgesamt wurden 44 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde ein alkoholisierter Verkehrsteilnehmer festgestellt. Dieser fuhr trotz einem Wert von 1,19 Promille sein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am 28.10.2025 konnten insgesamt 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Neben Feststellungen zu nichtangepasster Geschwindigkeit, konnten auch Verkehrsteilnehmende festgestellt werden, welche Mobiltelefone während der Fahrt nutzten. Weiterhin wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Eine Abschlussmeldung folgt am Ende der Verkehrssicherheitswoche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 00:44

    POL-HI: Fahrt unter Cannabiseinfluss - Wohnmobilfahrer in Bodenburg kontrolliert

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ein Wohnmobil in der Lamspringer Straße im Ortsteil Bodenburg. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Rauschmittel. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 18:45

    POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B6 in Astenbeck

    Hildesheim (ots) - HOLLE / ASTENBECK (lud) Am späten Nachmittag des 28. Oktober 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ab 16:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe der Ortschaft Astenbeck in 31188 Holle durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb von etwa einer Stunde wurden insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:05

    POL-HI: Personenkontrollen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 27.10.2025, führten Beamte der Verfügungseinheit in den Vormittagsstunden Kontrollen in der Parkanlage Marienfriedhof in Hildesheim durch. In der Kontrollzeit kam den Beamten ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, den sie kontrollierten, da den Polizisten bekannt war, dass gegen ihn ein Auftenthaltsverbot besteht. Nach der Kontrolle verließ der 27-Jährige den Bereich. Die Beamten leiteten ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren