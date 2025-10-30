PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Hildesheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 29.10.2025 kam es in den Ortsteilen Ochtersum und Moritzberg zu drei Einbrüchen.

Zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenhauses im Sohlfeld auf. Sie durchsuchten mehrere Behältnisse und entwendeten Schmuck.

In der Zeit von 08:45 Uhr bis 16:00 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zierenbergstraße (Mehrfamilienhaus zwischen der Bergstraße und der Krehlastraße). Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet, zudem wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt.

Zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Fillerkamp auf. Während des Einbruches wurden sie jedoch von einem Anwohner der Straße gestört und flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Täter beteiligt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Wichtige Hinweise der Polizei im Falle eines Einbruchs:

   - Begeben Sie sich nicht in Gefahr, falls sich die Täter noch im 
     Objekt befinden.
   - Vermeiden Sie es, durch die Räume zu gehen, um keine Spuren zu 
     vernichten und die Ermittlungen nicht zu erschweren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

