POL-HI: Versammlung in der Hildesheimer Innenstadt
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei begleitete am heutigen Donnerstag (30.10.2025) in der Hildesheimer Innenstadt eine zuvor von einer Privatperson angezeigte Versammlung unter dem Thema "Gegen Krieg und Sozialkürzungen", an der etwa 160 Menschen teilnahmen.
Das Demonstrationsgeschehen begann gegen 17:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. Anschließend folgte ein Aufzug über die Bahnhofsallee, die Straße Ostertor, die Osterstraße sowie die Bernwardstraße zurück zum Bahnhofsvorplatz.
Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Versammlung, die ohne Zwischenfälle verlief, gegen 19:00 Uhr für beendet erklärt.
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell