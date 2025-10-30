PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlung in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei begleitete am heutigen Donnerstag (30.10.2025) in der Hildesheimer Innenstadt eine zuvor von einer Privatperson angezeigte Versammlung unter dem Thema "Gegen Krieg und Sozialkürzungen", an der etwa 160 Menschen teilnahmen.

Das Demonstrationsgeschehen begann gegen 17:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. Anschließend folgte ein Aufzug über die Bahnhofsallee, die Straße Ostertor, die Osterstraße sowie die Bernwardstraße zurück zum Bahnhofsvorplatz.

Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Versammlung, die ohne Zwischenfälle verlief, gegen 19:00 Uhr für beendet erklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

