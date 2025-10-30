POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Bad Salzdetfurth OT Breinum (hue)- In der Zeit vom 29.10.2025 11:00 Uhr bis 30.10.2025 12:20 Uhr kam es Unter den Rotdornen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer längsgerichteten Parkfläche mit dem vor ihm ordnungsgemäß geparkten Audi A4 des Geschädigten zusammen. An dem Audi entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.
