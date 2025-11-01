Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehle - Sachbeschädigung durch Vandalismus auf Sportplatz

Hildesheim (ots)

Elze (fre) Im Zeitraum zwischen dem 31.10.2025, 16:00 Uhr und dem 01.11.2025, ca. 09:00 Uhr, kam es auf dem Sportplatz im Elzer Ortsteil Mehle zu Sachbeschädigungen. Auf der Rasenfläche wurden Reifenspuren festgestellt, die den Rasen beschädigten und nach erster Einschätzung von einem einrädrigen Fahrzeug verursacht worden sind. Außerdem wurde das Vereinsgebäude des Sportvereins Mehle mit Eiern beworfen.

Darüber hinaus wurden mehrere Leitpfosten auf der in der Nähe befindlichen Brücke (Überführung B1) aus der Verankerung gelöst.

Der Vorfall sorgte nicht nur bei den Verantwortlichen des Sportvereins Mehle, sondern auch bei Anwohnerinnen und Anwohnern für großes Unverständnis. Der Sportplatz dient als Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung für Menschen jeden Alters und ist ein wichtiger Bestandteil des örtlichen Gemeinschaftslebens.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 9338-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell