PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Einbruchsdiebstähle in/aus Kraftfahrzeug im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am Wochenende vom 31.10.25 bis zum Morgen des 03.11.25 kam es in der Innenstadt von Bad Salzdetfurth zu zwei Einbruchsdiebstählen aus Kraftfahrzeugen. Zum einen wurde ein Nissan Qashqai in der Oberstraße angegangen, zum anderen ein Mercedes-Sprinter in der Straße Am Mühlenbusch. Bei beiden Fahrzeugen ist jeweils ein Fenster auf der Beifahrerseite mit bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen worden. Zu möglichem Diebesgut aus dem Nissan, kann derzeit noch nichts genaues gesagt werden. Aus dem Sprinter sei eine kleinere Summe Bargeld sowie ein Tablet entwendet worden. In beiden Fällen hat die Polizei ein Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die oder der Täter sind derzeit unbekannt. Bei Hinweisen zu diesen Taten melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 11:36

    POL-HI: Nordstemmen/Mahlerten (kla) Auseinandersetzung bei Halloweenfeier

    Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 1./2.11.25 fand in Mahlerten in der Leunisstraße eine größere Halloweenfeier statt. Gegen 02.00 Uhr kam es auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die Polizei vor Ort eintraf, hat sie einen 16jährigen aus Hildesheim angetroffen, der von einer noch unbekannten Person geschlagen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:22

    POL-HI: Diebstahl im Supermarkt in Elze - Polizei warnt vor Taschendieben

    Hildesheim (ots) - Elze (fre) Einer 51-jährigen Frau wird am 01.11.2025 gegen 15:00 Uhr während des Einkaufs im Aldi-Markt in der Sehlder Straße in Elze das Portemonnaie sowie ihr Mobiltelefon entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt die Geschädigte ihre Handtasche im Einkaufswagen zurück. In einem unbeobachteten Moment entnimmt ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 04:35

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Samstagabend, 01. November 2025, kam es in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der spätere Beschuldigte mit seinem Pkw die Strecke von Hildesheim über Groß Düngen, Wesseln und Detfurth in Richtung Bad Salzdetfurth. Auf dieser Fahrt fiel der Mann durch eine unsichere Fahrweise auf: Er soll mehrfach in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren