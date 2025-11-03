Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Einbruchsdiebstähle in/aus Kraftfahrzeug im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am Wochenende vom 31.10.25 bis zum Morgen des 03.11.25 kam es in der Innenstadt von Bad Salzdetfurth zu zwei Einbruchsdiebstählen aus Kraftfahrzeugen. Zum einen wurde ein Nissan Qashqai in der Oberstraße angegangen, zum anderen ein Mercedes-Sprinter in der Straße Am Mühlenbusch. Bei beiden Fahrzeugen ist jeweils ein Fenster auf der Beifahrerseite mit bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen worden. Zu möglichem Diebesgut aus dem Nissan, kann derzeit noch nichts genaues gesagt werden. Aus dem Sprinter sei eine kleinere Summe Bargeld sowie ein Tablet entwendet worden. In beiden Fällen hat die Polizei ein Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die oder der Täter sind derzeit unbekannt. Bei Hinweisen zu diesen Taten melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

