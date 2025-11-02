Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Mahlerten (kla) Auseinandersetzung bei Halloweenfeier

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 1./2.11.25 fand in Mahlerten in der Leunisstraße eine größere Halloweenfeier statt. Gegen 02.00 Uhr kam es auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die Polizei vor Ort eintraf, hat sie einen 16jährigen aus Hildesheim angetroffen, der von einer noch unbekannten Person geschlagen wurde und Verletzungen am Kopf hatte. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Die Polizei hat vor Ort verschiedene Personen befragt. Trotzdem wird mind. noch eine bislang unbekannte, männliche Person gesucht, die eine blutende Verletzung am Kopf erlitten haben soll. Diese Person und andere, die Angaben zum Hergang machen können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt 05066-985115 zu melden.

