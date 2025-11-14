LPI-SHL: Gezündelt
Suhl (ots)
Ein Unbekannter entzündete am Donnerstag gegen 09:40 Uhr auf dem Skaterplatz in der Straße "Zum Kirchenwäldchen" in Suhl die Griffstücke eines dort abgestellten Rollers. Wie hoch der Schaden ist, kann nicht gesagt werden. Das Feuer konnte von einem Zeugen gelöscht werden. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0296070/2025.
