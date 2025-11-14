PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gezündelt

Suhl (ots)

Ein Unbekannter entzündete am Donnerstag gegen 09:40 Uhr auf dem Skaterplatz in der Straße "Zum Kirchenwäldchen" in Suhl die Griffstücke eines dort abgestellten Rollers. Wie hoch der Schaden ist, kann nicht gesagt werden. Das Feuer konnte von einem Zeugen gelöscht werden. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0296070/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

