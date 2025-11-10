Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Stadtfeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagabend, dem 08.11.2025, wurden in der Triftäckerstraße zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr fünf geparkte Autos verschiedener Hersteller beschädigt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurden an drei Fahrzeugen jeweils ein bis zwei Reifen zerstochen sowie deren Lack zerkratzt. Darüber hinaus wurde ein weiterer Pkw zerkratzt und an einem Transporter ein Reifen zerstochen.

Der entstandene Gesamtschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Hinweise und Beobachtungen werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell