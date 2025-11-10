Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch im Elzer Wohngebiet "Hanlah"

Hildesheim (ots)

(wol) Am Freitag, den 07.11.2025, in der Tatzeit zwischen 20:25 und 20:35 Uhr drangen bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Fritz-Rehm-Straße in Elze ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze zu melden (Tel.: 05068/93380).

