PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch im Elzer Wohngebiet "Hanlah"

Hildesheim (ots)

(wol) Am Freitag, den 07.11.2025, in der Tatzeit zwischen 20:25 und 20:35 Uhr drangen bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Fritz-Rehm-Straße in Elze ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Angaben zu etwaigem Diebesgut können derzeit nicht getätigt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze zu melden (Tel.: 05068/93380).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 22:52

    POL-HI: Vandalismus auf dem Duinger Friedhof

    Hildesheim (ots) - Duingen (neu) - In der Zeit zwischen dem 27.10.2025 und dem 09.11.2025 kam es auf dem Friedhof in Duingen zu Vandalismus und Diebstahl. Eine Geschädigte stellte die Beschädigungen an verschiedenen Gräbern im Zuge der Grabpflege am 09.11.2025 fest. An einem der Gräber war bspw. die Steinplatte beschädigt. Weiterhin wurde eine Metalllaterne entwendet. Zurück blieben lediglich Glasscherben dieser ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 18:46

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Stromkabeln in Elze

    Hildesheim (ots) - (pia) In der Nacht von Samstag, dem 08.11.2025, auf Sonntag, entwendeten unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 10:45 Uhr die Ladekabel der Pkw-Ladesäulen auf dem Rewe-Parkplatz an der Schmiedetorstraße. Hierzu durchtrennten die Täter die Kabel mittels eines unbekannten Werkzeugs. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 06:23

    POL-HI: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7

    Hildesheim (ots) - Landkreis Hildesheim / Hildesheim - (ede) Am Samstagabend, 08.11.2025, gegen 20:20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass vor ihm ein PKW VW in starken Schlangenlinien auf der BAB 7 zwischen Hannover und Hildesheim in Fahrtrichtung Kassel fahre. Der PKW sei mit lediglich ca. 60 km/h unterwegs und nutze durch die Schlangenlinien mehrere Fahrstreifen. Der Zeuge hielt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren