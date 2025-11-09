POL-HI: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hildesheim (ots)

Landkreis Hildesheim / Hildesheim - (ede) Am Samstagabend, 08.11.2025, gegen 20:20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass vor ihm ein PKW VW in starken Schlangenlinien auf der BAB 7 zwischen Hannover und Hildesheim in Fahrtrichtung Kassel fahre. Der PKW sei mit lediglich ca. 60 km/h unterwegs und nutze durch die Schlangenlinien mehrere Fahrstreifen. Der Zeuge hielt die Polizei fortlaufend über den aktuellen Standort in Kenntnis. Als der PKW die BAB 7 an der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt verließ, konnte er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin bestätigte die auffällige Fahrweise: Bei der 34-jährigen Hannoveranerin wurde eine Alkoholisierung von 2,4 Promille festgestellt. Im Rahmen des nunmehr eingeleiteten Strafverfahrens wurde bei ihr in einem Hildesheimer Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Da sie keinen Führerschein mitführte, konnte dieser zunächst nicht sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden.

