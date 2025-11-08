Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW-Brand auf der BAB 7 mit einer leicht verletzten Person

Hildesheim (ots)

Harsum OT Klein Förste, Landkreis Hildesheim - (ede) Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13:55 Uhr, teilte eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern einen PKW-Brand auf der BAB 7 zwischen dem Parkplatz "An der Alpe" und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt in Fahrtrichtung Kassel per Notruf der Polizei und der Feuerwehr mit. Im dortigen Baustellenbereich geriet ein PKW Mercedes während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Hannover konnte seinen PKW noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Er wurde durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde zunächst in beide Fahrtrichtungen eine Vollsperrung eingerichtet. Während die Richtungsfahrbahn Hannover nach zehn Minuten wieder freigegeben werden konnte, blieb die Richtungsfahrbahn Kassel während der Löscharbeiten für eine Stunde vollgesperrt. Durch die Autobahnpolizei Hildesheim konnte daraufhin der Verkehr einstreifig durch den Baustellenbereich an der Einsatzörtlichkeit vorbeigeführt werden. Gegen 16:00 Uhr wurde die Richtungsfahrbahn Kassel nach der Bergung des vollständig ausgebrannten PKW gänzlich freigegeben. Es bildete sich ein Rückstau von ca. fünf Kilometern. Die Schadenhöhe wird auf 15.000EUR geschätzt. Neben der Autobahnpolizei Hildesheim waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Hotteln und Algermissen im Einsatz. Zudem wurden die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim sowie die Autobahnmeisterei Hildesheim angefordert, da kontaminiertes Löschwasser in die Kanalisation gelaufen war.

