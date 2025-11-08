PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 07.11.25 zwischen 19.10 Uhr und 21.55 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hasenkamp. Die Täter drangen über ein Wohnzimmerfenster ein, in-dem sie die Fensterscheibe einschlugen. Mehrere Schränke im Haus wurden durchwühlt. Angaben über das mögliche Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahr-genommen haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

