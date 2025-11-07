Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) - Am 07.11.2025, im Zeitraum von 08:50 bis 10:15 Uhr, ist es in der Straße Kalte Wand, Einmündung Hundsbusch, in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Tarraco. Möglich ist, dass der Verursacher an dem Pkw vorbeigefahren ist und ihn dabei seitlich touchiert hat. Es kann aber auch sein, dass der verursachte Schaden durch einen Rangiervorgang beim Rückwärtsfahren entstanden ist. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird ein rotes Fahrzeug, vermutlich ein Transporter oder ein Lkw, gesucht. An dem Seat entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug, beziehungsweise zum verursachenden Fahrzeugführer, tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 beim PK Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell