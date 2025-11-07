PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Zeugenaufruf - Diebstahl aus Fahrzeug in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Am 06.11.2025 kam es zwischen 12:10 Uhr und 14:40 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw, der in der Kaiserstraße (zwischen Almsstraße und Osterstraße) auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt war.

Gegen 14:40 Uhr bemerkten die Fahrzeugnutzer, dass das Warnblinklicht eingeschaltet und die Beifahrertür leicht geöffnet ist. Nach einer Durchsicht des Fahrzeugs stellten sie fest, dass Münzgeld und Fahrzeugdokumente entwendet worden waren.

Wir bitten Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere in Zusammenhang mit einem blauen Fahrzeug, bei dem sich das Warnblinklicht eingeschaltet hat - sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

