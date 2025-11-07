POL-HI: Diebstahl einer Kasse im Aldi-Markt
Hildesheim (ots)
Sarstedt (bub) - Am 06.11.2025, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl in der Aldi-Filiale am Moorberg in Sarstedt. Ein bislang unbekannter Täter brach in einem unbeobachteten Moment eine Kasse auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete die Person unerkannt aus dem Markt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.
