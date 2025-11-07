PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Kasse im Aldi-Markt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 06.11.2025, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl in der Aldi-Filiale am Moorberg in Sarstedt. Ein bislang unbekannter Täter brach in einem unbeobachteten Moment eine Kasse auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete die Person unerkannt aus dem Markt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

