Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallbeteiligter in Elze gesucht

Hildesheim (ots)

(wol) Am 06.11.2025, gegen 11:00 Uhr befuhr eine 82-jährige Elzerin mit ihren blauen PKW Opel die Königsbergerstraße in Elze in Richtung der Sedanstraße. Auf Höhe der Hausnummer 6 beschädigte die Dame beim Vorbeifahren einen hellen PKW, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Halter des beschädigten PKW oder Unfallzeugen, die Hinweise zum beschädigten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Elzer Polizei (Tel.: 05068-93380) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

