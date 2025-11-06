POL-HI: Verkehrsunfallbeteiligter in Elze gesucht
Hildesheim (ots)
(wol) Am 06.11.2025, gegen 11:00 Uhr befuhr eine 82-jährige Elzerin mit ihren blauen PKW Opel die Königsbergerstraße in Elze in Richtung der Sedanstraße. Auf Höhe der Hausnummer 6 beschädigte die Dame beim Vorbeifahren einen hellen PKW, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Halter des beschädigten PKW oder Unfallzeugen, die Hinweise zum beschädigten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Elzer Polizei (Tel.: 05068-93380) zu melden.
