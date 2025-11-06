POL-HI: Verkehrsunfallbeteiligter in Elze gesucht

Hildesheim (ots) - Alfeld (msc) - Am 05.11.2025 gegen 16:30 Uhr wird der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Holzer Straße in Alfeld gemeldet. Im Gebäude steht eine Tür samt Zarge in Brand. Eine weiträumige Ausbreitung des Feuers kann durch die Löscharbeiten verhindert werden. Die Höhe des Schadens am Gebäude ist derzeit noch unklar. Eine Personensuche im ...

