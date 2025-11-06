PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Ladesäulenkabeln

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - In der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025, gegen 02:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Kabel von zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Bereich des Parkplatzes am Moorberg. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Das könnte Sie auch interessieren