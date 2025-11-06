POL-HI: Diebstahl von Ladesäulenkabeln

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (bub) Am 05.11.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Weberstraße in Sarstedt. Ein grauer Volkswagen hat in einer der Parkbuchten neben der Fahrbahn gestanden. Beim Ausparken stieß er jeweils gegen das vor und hinter ihm geparkte Fahrzeug und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des VW unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise ...

