POL-HI: Diebstahl von Ladesäulenkabeln
Hildesheim (ots)
Sarstedt (bub) - In der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025, gegen 02:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Kabel von zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Bereich des Parkplatzes am Moorberg. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.
