Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Volkersheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / VOLKERSHEIM (ste) - Im Zeitraum vom 04.11.2025, gegen 11:00 Uhr, und dem 05.11.2025, gegen 14:30 Uhr, ist es in der Parkstraße in 31167 Bockenem OT Volkersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt vermutlich an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai Bayon vorbei und touchiert diesen hierbei im Bereich der Stoßstange vorne links. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug, beziehungsweise zum verursachenden Fahrzeugführer, tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 beim PK Bad Salzdetfurth zu melden.

