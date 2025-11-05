PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Schutzhütte

Hildesheim (ots)

Harsum/ Adlum - (jb) Unbekannte Täter verursachten in der Schutzhütte des Spielplatzes in der Teichstr. Sachschaden. Sie zerstörten mehrere Lampen, zerkratzten die Tische und ritzten auch Hakenkreuze hinein. Als Tatzeitraum kommt der 01.11.25 bis 04.11.25 in Frage. Der Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

