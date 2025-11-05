Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Schutzhütte

Hildesheim (ots)

Harsum/ Adlum - (jb) Unbekannte Täter verursachten in der Schutzhütte des Spielplatzes in der Teichstr. Sachschaden. Sie zerstörten mehrere Lampen, zerkratzten die Tische und ritzten auch Hakenkreuze hinein. Als Tatzeitraum kommt der 01.11.25 bis 04.11.25 in Frage. Der Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

