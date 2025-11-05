PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Holle/ Henneckenrode (web) - In der zurückliegenden Nacht (Di./Mi.) zwischen 20:45 Uhr und 08:15 Uhr, kam es in der Ortschaft Henneckenrode, am "Gut Henneckenrode", zu einer Verkehrsunfallflucht. Im gen. Tatzeitraum ist ein größeres KFZ gegen die am Ort befindliche Grundstücksmauer aus Steinquadern gefahren. Die Mauer wurde dabei erheblich beschädigt, Steine sind herausgebrochen und auf den Boden gefallen. Aufgrund der Schäden ist zwingend davon auszugehen, dass der Unfallverursacher das Unfallgeschehen auch bemerkt haben muss. Trotzdem hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Verursacher entsprechend nachzukommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, z. B. vorbeikommende Fahrzeugführer die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

