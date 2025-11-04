Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 31.10.2025, 17:00 Uhr, und dem 01.11.2025, 09:00 Uhr, brachte eine derzeit unbekannte Täterschaft mehrere Schriftzüge und Tags an der Gebäudefassade eines Mehrfamilienhauses/Geschäftes in der Straße Neustädter Markt in Hildesheim an. Die aufgesprühten Schriftzüge, u.a. "Free Gaza", stehen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt.

Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Güntherstraße wurden ähnliche Schriftzüge zwischen dem 30.10.2025 und dem 31.10.2025 an Hauswände angebracht. Ob ein Zusammenhang besteht wird derzeit geprüft.

Zeugen, die zu der Täterschaft oder den Taten Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

