POL-HI: Unfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) - Am 03.11.2025, um 10:28 Uhr, ist es in der Bodenburger Straße auf Höhe der dortigen Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In einer Parkbucht hat am rechten Fahrbahnrand ein Omnibus pausiert und ordnungsgemäß geparkt. Das unfallverursachende Fahrzeug ist ein sog. Pritschenwagen mit Anhänger, welcher von Bodenburg kommend in Richtung Stadtmitte gefahren ist. Hierbei ist er vermutlich zu nah an dem Bus vorbeigefahren. Ein zu weit herausragender Gegenstand vom Anhänger, vermutlich ein Arbeitswerkzeug (z.B. Besen), stößt dabei gegen den linken Außenspiegel des Bus und beschädigt diesen. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug beziehungsweise zum verursachenden Fahrzeugführer tätigen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 beim PK Bad Salzdetfurth zu melden.

