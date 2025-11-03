Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flucht vor Polizei endet in einem Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Seesen/ Holle - Am heutigen Tage, gegen 14:00 Uhr, wurde von Beamten des PK Bad Salzdetfurth die Geschwindigkeit auf dem Zubringer zur BAB 7, der B243A in Bockenem überwacht. Im Rahmen dessen wurde ein Pkw VW Golf gemessen, der im Bereich der erlaubten 70 km/h mit 121 km/h geführt worden war. Die folgenden Anhaltezeichen wurden von der Fahrzeugführerin missachtet. Die Fahrzeugführerin flüchtete mit ihrem Pkw über die B 243, Rhüden bis nach Seesen. Dabei fuhr sie mit Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h durch die geschlossenen Ortschaften. Die verfolgende Streifenwagenbesatzung aus Bad Salzdetfurth ließ sich aus Sicherheitsgründen zunächst zurückfallen. Im Bereich Seesen war das Fahrzeug dann erstmal verschwunden. Im weiteren Verlauf wurde intensiv nach dem Pkw gefahndet. Dabei kamen nicht nur Fahrzeuge aus dem hiesigen Einsatzbereich, sondern auch aus dem Einsatzbereich der PI Goslar zum Einsatz. Schließlich konnte der Pkw beim Auffahren auf die BAB 7 in Rtg. Hannover, an der Anschlussstelle Seesen, wieder aufgenommen werden. Beim Erkennen der Polizei setzte die Fahrzeugführerin sofort wieder ihre Flucht fort. Mit Geschwindigkeit deutlich über 200 km/h versuchte die Fahrzeugführerin sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Im Bereich der Anschlussstelle Derneburg wollte die Flüchtende schließlich die BAB 7 verlassen. Aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit kam der Pkw im Kurvenverlauf der AS Derneburg nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Kurz darauf eintreffende Polizeikräfte übernahmen direkt die Erstversorgung der Fahrzeugführerin (weibl. 29 Jahre aus Braunschweig). Sie wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Neben diversen Kräften der Polizei kamen auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und Kräfte der Feuerwehr der Gemeinde Holle zum Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 15.000 Euro. Die AS Derneburg musste in Rtg. Norden bis ca. 17:40 Uhr gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Behinderungen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell