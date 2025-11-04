Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (lud)

In dem Tatzeitraum vom 02.11.2025, 22:30 Uhr, bis zum 04.11.2025, 13:30 Uhr, ist es in der Farmser Straße in 31174 Schellerten zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den dortigen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten darin befindliche Tabakwaren. Zur Höhe des Diebesgutes können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell