Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahn 7 nach Unfall mehrere Stunden gesperrt - Verursacher flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - BAB 7 - (jpm) Nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Bockenem und dem Autobahndreieck Salzgitter war die Fahrbahn in Richtung Norden am Dienstagabend etwa vier Stunden lang gesperrt. Der Verursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle und ist derzeit weiterhin flüchtig.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kam ein BMW-Fahrer, der gegen 19:10 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs war, nach rechts ab und touchierte hierbei einen auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Opel, welcher in der Folge mit der Außenschutzplanke kollidierte, sich drehte und dann entgegen der Fahrtrichtung mitten auf der Autobahn zum Stehen kam. Der BMW prallte indes gegen die Mittelschutzplanke (Betongleitwand), schleifte an dieser entlang und kam nach mehreren Hundert Metern zum Stillstand. Nach Angaben eines Zeugen stieg der Fahrer anschließend aus und lief kurz darauf über die Südfahrbahn davon. Eine Fahndung nach ihm, bei der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt wurden, verlief erfolglos.

Der Unfallverursacher soll weiteren Zeugenaussagen zufolge vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit und Lichthupe überholt haben.

In dem Opel saß eine vierköpfige Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen sowie einem Kleinkind und einem Säugling, aus Hessen. Die beiden Kinder wurden zur Überwachung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Konkrete Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Das Auto der Familie musste abgeschleppt werden.

Der BMW aus dem Zulassungsbezirk der Hansestadt Bremen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Neben der Polizei waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bockenem, zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Hildesheim und zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

Die A7 in Richtung Norden war im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 23:50 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell