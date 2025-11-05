Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Gemeindezentrum

Hildesheim (ots)

Giesen/Ahrbergen -(jb) Unbekannte versuchten in der Zeit vom 29.10.25 bis 05.11.2025 in ein Gemeindezentrum im Kapellenweg einzubrechen. Die Täter versuchten eine Terassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch. An der Tür entstand ein Schaden von geschätzten 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 050669850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell